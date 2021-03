Confindustria e Ance Benevento, via al Cantiere Scuola per formare le maestranze edili: intesa alla Curia

“Crescita professionale dei lavoratori, incremento occupazionale e sviluppo: sono queste – si legge in una nota diffusa da Confindustria Benevento – le parole chiave” del percorso avviato con l’intesa sul progetto Cantiere Scuola siglata questa mattina presso la Curia di Benevento da monsignor Felice Accrocca per l’Arcidiocesi di Benevento, Mario Pagano (per la Soprintendenza (province Caserta e Benevento), Oreste Vigorito, presidente di Confindustria Benevento, Mario Ferraro, presidente di Ance Benevento e Albano della Porta del “Centro Formazione e Sicurezza (CFS) Benevento, Ordine degli Architetti P.P.C” della provincia di Benevento. Il modello previsto, viene spiegato, è quello del cantiere scuola: le maestranze edili saranno dotate di competenze nuove e settoriali e acquisiranno consapevolezza del valore e del ruolo che gli operatori del settore possono avere nell’ambito della conservazione del patrimonio storico e artistico (il 70% del quale è ecclesiastico). “La firma del protocollo – si conclude la nota – rappresenta una importante opportunità che potrebbe offrire nuove occasioni di lavoro in un settore, quello edile, che molto spesso non viene preso in considerazione dai giovani quale occasione lavorativa per il futuro”.

