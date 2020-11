Confindustria e Comune di Benevento, raccolta fondi per donare notebook agli studenti

Prende il via la raccolta fondi Dad “Dona Alternative Digitali”, progetto nato da una idea del Comune di Benevento e sollecitato da diverse aziende associate a Confindustria Benevento. Si tratta di una iniziativa che ha come obiettivo quello di acquistare computer portatili e connessioni alla rete (con carte Sim e abbonamenti semestrali), da donare alle scuole di Benevento affinché possano offrirle in comodato d’uso gratuito agli studenti più bisognosi.

“Abbiamo già sperimentato positivamente la formula della raccolta fondi con la Campagna Una Lista per la Vita, – dichiara Filippo Liverini Presidente di Confindustria Benevento – grazie alla quale abbiamo raggiunto una considerevole cifra da destinare all’Ospedale San Pio per l’acquisto di dispositivi medici. Oggi il nostro sguardo è rivolto ai giovani, che possono apprendere solo tramite la didattica a distanza. Non a caso abbiamo utilizzato proprio l’acronimo DAD per lanciare la nostra nuova campagna in risposta ad un appello del sindaco di Benevento Clemente Mastella”.