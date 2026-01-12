Confindustria e Fondazione di Comunità: un fondo per salvare il patrimonio industriale del Sannio

Nasce presso la Fondazione di Comunità di Benevento con una donazione di Confindustria Benevento, il Fondo Re-Start, finalizzato alla conservazione e al rilancio dei patrimoni storici aziendali della provincia di Benevento. Il fondo godrà a sua volta del raddoppio dell’erogazione liberale grazie al sostegno di Fondazione con il Sud. L’intento dell’iniziativa è quello di tutelare il saper fare, senza disperdere quel patrimonio di conoscenze consolidatosi nel corso degli anni, che a volte rischia di finire per mancanza del necessario ricambio generazionale. Il Fondo è governato da un comitato di gestione formato da tre persone (due indicate da Confindustria e una dalla Fondazione), che sceglie le operazioni da sostenere, nelle quali è previsto un attivo coinvolgimento del soggetto cedente che si impegna gratuitamente, almeno per un anno, a formare il soggetto subentrante. La proprietà aziendale va in capo alla Fondazione di Comunità di Benevento che garantisce la territorialità e la giusta ricaduta sociale del progetto, intesa come sostenibilità economica, promozione della cultura di impresa e valorizzazione dei talenti giovanili anche nel dare futuro a patrimoni aziendali di interesse storico per la nostra provincia. Per Confindustria Benevento un ulteriore segnale, proprio nei 100 anni dalla sua nascita, di attenzione allo sviluppo e di valorizzazione del ruolo strategico dell’impresa nel territorio. Il Fondo è aperto a ricevere donazioni da chiunque volesse contribuire alla conservazione delle tradizioni storiche industriali con una apertura all’innovazione e ai giovani.