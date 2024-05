Confindustria e Inail, Premio Imprese per la Sicurezza: Diasen ancora sul podio a Roma

Diasen è ancora sul podio e conquista il Premio Imprese per la Sicurezza nella categoria awards, il prestigioso riconoscimento nazionale – giunto alla sua ottava edizione – frutto della collaborazione tra Confindustria e Inail. La cerimonia si è tenuta questa mattina a Roma, presso il Parlamentino Inail.

Oltre all’ambito premio Diasen ha ricevuto una menzione speciale “per l’istituzione di un car sharing per i propri dipendenti attraverso l’acquisto di un’auto elettrica con la finalità di diminuire il rischio di incidenti correlato alla mobilità nei tragitti casa-lavoro; ciò ha migliorato il benessere dei lavoratori attraverso la riduzione dello stress e il miglioramento dei rapporti interpersonali e consentito risparmi importanti nell’acquisto di carburanti”.

“Per noi questo premio e la menzione speciale rappresentano un grande successo e riflettono la convinzione radicata nel Dna della nostra azienda che la salute e la sicurezza sul lavoro siano pilastri fondamentali del valore e della reputazione dell’impresa – dichiara il presidente di Diasen, Diego Mingarelli -. Lavorare su soluzioni e materiali che promuovono la bellezza, il comfort degli edifici e la sostenibilità ambientale è credibile solo se all’interno dell’organizzazione si promuovono pratiche che pongono al centro le persone e un ambiente lavorativo gratificante e sicuro. Per questo motivo, abbiamo partecipato con entusiasmo al processo di selezione, evidenziando le nostre migliori pratiche e cercando di trarre beneficio dai feedback del team di valutazione che ha visitato la nostra azienda nei mesi passati”.

Il Premio Imprese per la Sicurezza nasce con lo scopo di valorizzare la cultura di impresa in tema di salute e sicurezza e premia le imprese che si distinguono per l’impegno concreto e i risultati gestionali raggiunti in materia di salute e sicurezza. “Una visione che sposa i valori di Diasen, società Benefit e certificata BCorp dal 2017 – si legge in una nta della società –, che da anni mette al centro della sua mission il benessere delle persone, la sicurezza dei processi produttivi e la tutela della comunità di lavoro”. “Per Diasen – continua Mingarelli – promuovere la sicurezza sul lavoro significa tre cose: stimolare la consapevolezza delle persone, utilizzare le norme come una stella polare e responsabilizzare i collaboratori a farsi interpreti di un’efficace cultura della valutazione del rischio. Ciò significa essere un’azienda di valore e di valori”.

Una visione sicuramente originale nell’universo delle Pmi quella di Diasen che, come le altre imprese premiate, la scorsa estate è stata monitorata ed esaminata da un team di valutazione composto da ispettori dell’Associazione Premio Qualità Italia (APQI), di Confindustria e di Inail in un’importante sessione valutativa tenutasi presso il quartier generale dell’azienda a Sassoferrato.