Confindustria, economia quasi ferma, le tensioni gonfiano oro e petrolio. Giù i consumi, boom del risparmio

”Il prezzo del petrolio non scende più, il dollaro debole compromette l’export, i casi di Venezuela e Groenlandia alimentano l’incertezza che in Italia spinge le famiglie a risparmiare frenando i consumi. In positivo agisce l’ultima accelerazione sul Pnrr, la riduzione dei tassi sovrani, la risalita del credito. L’industria resta volatile, gli investimenti sono l’unica spinta per il Pil”. E’ il bilancio che emerge dall’ultima congiuntura elaborata dal Centro studi di Confindustria (qui il link al documento). I prezzi del petrolio e del gas – sottolinea in particolare l’analisi – sono in risalita: ”65 dollari al barile medi a gennaio (picco a 69), da 63 a dicembre. La ragione, spiegano i tecnici di viale dell’Astronomia, è l’attacco Usa in Venezuela, un produttore marginale (meno dell’1% del greggio mondiale) ma con le maggiori riserve al mondo. Anche il prezzo del gas non scende più (33 euro/mwh, da 28), su livelli più che doppi rispetto al 2019”. In volata anche i prezzi dell’oro che ”tipicamente registra rialzi marcati nei momenti di crisi economica, rappresentando il bene rifugio per eccellenza perché considerato asset privo di rischio”. Fino ad aprile 2025, sulla scia degli annunci di dazi e poi da agosto con l’aggravarsi delle tensioni internazionali, ”il prezzo è salito rapidamente, superando i 4.000 dollari l’oncia nei mesi finali e toccando un picco di 4.700 dollari a gennaio 2026. Lo stesso è già avvenuto a cavallo di shock recenti, pur su valori meno elevati: durante la pandemia nel 2020 l’oro ha sfiorato i 2.000 dollari; nel 2022-2023, con la guerra in Ucraina, i prezzi sono risaliti poco oltre quei livelli”, segnala Confindustria.

Balzo record dei risparmi e consumi in frenata

L’incertezza frena i consumi e l’industria resta volatile. È il bilancio che emerge dall’ultima congiuntura elaborata dal Centro studi di Confindustria. ”I dati del 3° trimestre sul reddito totale delle famiglie sono incoraggianti (+1,8%)” ma ”la propensione al risparmio, causa incertezza, fa un balzo da record (11,4% da 9,9%), tenendo a freno i consumi, che crescono solo di +0,1%”, segnalano i tecnici di viale dell’Astronomia, osservando che a novembre ”le vendite al dettaglio sono aumentate (+0,6% in volume) e a dicembre sono cresciuti anche gli acquisti di auto”. Il numero di occupati, nonostante la lieve riduzione nell’ultimo mese, ”resta su un trend di espansione”. In frenata, invece, la crescita nei servizi: ”A dicembre l’Hcob-Pmi (51,5 da 55,0), pur restando in zona espansiva, indica un affievolimento del ritmo di espansione alla fine del 4° trimestre”. Invece, ”la fiducia delle imprese del settore è aumentata a fine anno e cresce la spesa dei turisti stranieri (+7,3% tendenziale a novembre)”. Resta ”volatile” l’industria anche a fine 2025: ”A novembre la produzione industriale recupera, dopo il calo di ottobre (+1,5% da -1,0%), determinando una variazione acquisita nel 4° trimestre di +1,0%”; a dicembre, però, ”il Pmi torna in area recessiva, dopo il buon dato del mese precedente (47,9 da 50,6) e anche la fiducia delle imprese industriali nei mesi finali del 2025 ha seguito un profilo simile in sali-scendi”.