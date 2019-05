Confindustria, Federvini: L’export è la priorità ma c’è il rischio dazi

“L’export è una priorità, un toccasana per il comparto del vino, aceto e spiriti, a fronte di un mercato interno tiepido. In questi anni è stato il nostro ossigeno vitale, ma ora pesano incognite pesanti: dazi Usa e Brexit in primis. Poiché nel mondo c’è ancora tanta voglia di bere made in Italy il libero mercato è il campo di calcio dove dobbiamo giocare la nostra partita”. È l’appello lanciato lo scorso 29 maggio dal presidente di Federvini Sandro Boscaini alle nuove cariche europarlamentari e alle istituzioni italiane e non, durante l’Assemblea annuale a Roma della Federazione italiana Industriali produttori, esportatori ed importatori di vini, acquaviti, liquori, sciroppi, aceti e affini, aderente a Federalimentare e a Confindustria.

“Dopo tanti investimenti in cantina e nell’innovazione – ha sottolineato Boscaini, mister Amarone – non possiamo permetterci di vendere commodities. Dobbiamo presentare nostra cultura per avere valore. E dobbiamo aver una strategia istituzionale per crescere: le nostre aziende sono il massimo della localizzazione e al contempo il massimo della globalizzazione. Per crescere – ha detto il presidente di Federvini – dobbiamo essere più connessi col mondo”. In termini di promozione, secondo l’imprenditore veneto, “in Cina dobbiamo andare con una strategia made in Italy, e anche le normative regionali devo essere coordinate”. Preoccupano gli operatori vitivinicoli anche “alcune fughe in avanti” di alcuni Comuni: per Boscaini “serve cautela nelle leve fiscali, mentre alcune ordinanze estemporanee rischiano di bloccare la nostra attività. Sugli alcolici – ha concluso – serve educazione e responsabilizzazione del consumatore. Il vino da millenni ha accompagnato l’uomo, non va punito in via preventiva o con banalizzazione come le etichette a semaforo”.