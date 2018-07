Confindustria Giovani, Comitato Mezzogiorno: il nuovo presidente è Roberto Cesaraccio

E’ Roberto Cesaraccio, presidente dei Giovani imprenditori di Confindustria Sardegna, il nuovo Presidente del Comitato Interregionale Mezzogiorno Giovani Imprenditori di Confindustria Gisud, che raggruppa le rappresentanze regionali dei giovani imprenditori del Sud.

Cesaraccio è stato eletto all’unanimità all’interno del Comitato che si è svolto questa mattina a Napoli presso la propria sede in Confindustria Campania. Laureato in Ingegneria Gestionale all’Università di Pisa, è amministratore unico della Società Studio CS srl, con sedi a Olbia e Nuoro. La società opera nel campo della Salute e Sicurezza sui luoghi di lavoro e fa parte del Gruppo Sgrò avente sedi in tutta Italia.

Tra le principali attività del Comitato Gisud vi è l’organizzazione dell’annuale meeting di ottobre dei Giovani Imprenditori di Confindustria: il Convegno di Capri.

“E’ un onore per me poter rappresentare i Giovani Imprenditori del Mezzogiorno e raccogliere questo importante testimone in un momento così delicato per la nostra economia e per il nostro Paese. Sappiamo che i nostri territori hanno grande potenzialità e possono esprimere una forte competitività per ricoprire un ruolo strategico all’interno del Mediterraneo. Sta soprattutto a noi giovani mettere in campo nuove forze e nuove idee e questo sarà il nostro obiettivo, soprattutto in vista del Convegno nazionale ormai alle porte che dovrà incentrarsi maggiormente sulle opportunità del Mezzogiorno” così il neo presidente che ha concluso ringraziando i colleghi per la fiducia e assicurando continuità con il lavoro di chi lo ha preceduto ed il massimo coinvolgimento e collaborazione con tutti i Gruppi GI del Mezzogiorno.

Roberto Cesaraccio succede al lucano Francesco D’Alema. Il Comitato Gisud ha eletto, inoltre, anche il nuovo tesoriere il presidente dei Giovani Imprenditori di Confindustria Puglia, Gabriele Lippolis.