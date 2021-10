Confindustria, Gubitosi: Il tema dell’innovazione riguarda la vita di tutti

Il tema digitale viene spesso visto come un problema che riguarda gli operatori, ma in realta’ e’ un tema che riguarda l’organizzazione del lavoro e della vita. Lo ha dichiarato il vicepresidente di Confindustria e amministratore delegato di Telecom Italia, Luigi Gubitosi, intervenendo ai lavori del 36mo Convegno dei giovani imprenditori, in corso a Napoli. “Il Pnrr (Piano nazionale ripresa resilienza) punta molto sul digitale, ma vanno superati i colli di bottiglia che ancora esistono, come nel caso della manodopera e dobbiamo assicurarci che si possa programmare su piu’ anni, adesso e’ un momento particolarmente propizio e c’e’ un grande entusiasmo per il mondo dell’industria”, ha detto Gubitosi, sottolineando la necessita’ di ragionare maggiormente nell’ottica “lunga”. “Bisogna abituarsi ad avere idee condivise e a portarle avanti per un certo numero di anni. Dobbiamo continuare a perseguire (questo percorso), mettere a terra i progetti digitali e svilupparli facendo si’ che anche le aziende piu’ piccole siano assistite”, ha aggiunto.