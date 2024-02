Confindustria: i saggi sondano la base, consensi a Garrone e Orsini. Ultima tappa a Napoli l’11 marzo

Proseguono gli incontri dei saggi con la base associativa per raccogliere i consensi sui candidati alla presidenza di Confindustria. In corsa ci sono Edoardo Garrone, Antonio Gozzi, Emanuele Orsini e Alberto Marenghi. Dopo Torino i saggi della commissione di designazione hanno fatto tappa a Bologna nella sede di Confindustria Emilia-Romagna. Al momento, secondo quanto si apprende, a Garrone sarebbero andati i consensi del Piemonte e della Romagna, mentre ad Orsini quelli dell’Emilia e della Toscana Nord. Decisive saranno le tornate di audizioni in programma la prossima settimana: il 28 e 29 marzo i saggi saranno a Roma, nella sede di Confindustria, mentre il primo marzo a Milano presso Assolombarda. Poi l’8 marzo, sempre a Milano, ma in Federchimica. Il 9 marzo sarà la volta di Padova in Confindustria Veneto Est. Il ‘tour’ nazionale si chiuderà l’11 marzo a Napoli. Al termine delle consultazioni, i saggi, Mariella Enoc, Andrea Moltrasio e Ilaria Vescovi, dovranno redigere una relazione finale di sintesi delle valutazioni raccolte sui candidati. Quindi individueranno i nominativi dei candidati che saranno chiamati ad ufficializzare l’accettazione della candidatura e ad illustrare il proprio programma in occasione del consiglio generale del 21 marzo. Il 4 aprile è in programma il voto di designazione da parte del consiglio generale. A tale voto Garrone ha accesso di diritto perchè ha certificato, nel momento stesso della presentazione della candidatura, di poter contare su oltre il 20% dei voti assembleari. Gozzi e Orsini sarebbero pronti, a breve, a certificare di aver superato anche loro un tale livello di consenso. La partita si concluderà il 23 maggio con l’elezione da parte dell’assemblea.