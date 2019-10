Convegno di Capri, il leader Boccia: Manovra? Le fibrillazioni nel Governo non aiutano

“Le fibrillazione nel Governo, in senso generale, non aiutano”, dice il presidente di Confindustria, Vincenzo Boccia, rispondendo ad una domanda sul confronto nella maggioranza sulle misure in manovra. “Abbiamo criticato a maggio di quest’anno una idea di presentismo, la tattica, la continua sensazione in questo Paese di essere sempre in campagna elettorale. Preferiremmo che questo Governo anziche’ dibattere a mezzo stampa dibattesse al suo interno e definisse una linea comune di direzione per il Paese. Questo non aiuta la serenita’ del mondo dell’economia.