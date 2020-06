Confindustria: In Italia ripartenza difficile per industria e servizi. Debole e incerto lo scenario mondiale

In Italia ripartenza difficile e fragile per industria e servizi, con poca fiducia per consumi e investimenti, export e turismo in rosso e ore lavorate in caduta”. A rilevarlo è il Centro Studi di Confindustria. Buone notizie vengono invece dal credito in aumento, mentre non è scontato che continui il calo dello spread sovrano. Ancora debole e incerto lo scenario mondiale, con il commercio che fatica, mentre le Borse sono in recupero parziale e il petrolio segnala ripresina.L’Eurozona è ancora nel tunnel, il Regno Unito in difficoltà, negli Usa la ripartenza è debole e la Cina è in timida risalita.

