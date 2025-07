Confindustria, indice Rtt: a giugno fatturato in crescita i tutti i settori. Meno bene industria e servizi

Rtt (Real time turnover) è il nuovo indice ideato e sviluppato da Confindustria in collaborazione con Teamsystem per fotografare la dinamica dell’attività economica, in tempo reale, a partire dal fatturato di 200mila imprese, con focus dedicati a macro settori, territori e dimensioni d’impresa. Esso accompagna l’indagine rapida del Centro Studi di Cnfindustria (Csc) sull’attività delle grandi imprese industriali, che dal prossimo numero uscirà con una vesta rinnovata.

Costruito in base ai dati sul fatturato, destagionalizzato e deflazionato, del campione di imprese clienti di TeamSystem, registra a giugno un rimbalzo a giugno (+2,3%). L’indicatore mostra recuperi in tutti i settori, ma parziali nell’industria e nei servizi.

Il dato aggregato di RTT per l’economia italiana

A giugno, Rtt indica una parziale risalita del fatturato a prezzi costanti delle imprese, dopo il crollo a maggio: la media mobile a 3 mesi segnala un moderato aumento (+1,6% a giugno; Grafico 1).

Nel complesso, Rtt indica una variazione positiva del fatturato nel 2° trimestre 2025, grazie al dato molto positivo registrato in aprile.

Rtt per i macro-settori produttivi

La parziale risalita di Rtt nell’industria a giugno non compensa la caduta subita a maggio (Grafico 2).

Nei servizi il rimbalzo di giugno è minore (+1,6%), dopo un più forte calo a maggio.

La variazione nel 2° trimestre, comunque, risulta positiva sia nell’industria che nei servizi, per gli aumenti che si erano avuti in aprile.

Nelle costruzioni l’aumento di Rtt a giugno è più ampio rispetto al calo di maggio. La variazione nel 2° trimestre è moderatamente positiva (+1,6%): quarto trimestre consecutivo in aumento.

Rtt per le macro-aree e le dimensioni d’impresa

Rtt a giugno è in aumento in tutte le aree: recupero parziale al Nord-Ovest, proseguimento di moderata crescita al Sud (Grafico 3).

La variazione nel 2° trimestre è appena positiva al Nord-Ovest, mentre nelle altre aree del Paese RTT segnala crescita significativa nel trimestre.

Rtt indica a giugno dei recuperi parziali del fatturato per le grandi e le medie imprese, mentre per le piccole la flessione prosegue in misura moderata.

La variazione nel 2° trimestre è positiva per tutte le classi dimensionali, in maggior misura per le grandi.

A luglio migliorano le aspettative degli industriali