Confindustria, la napoletana (ma torinese d’adozione) Licia Mattioli in corsa per la presidenza

Licia Mattioli scenderà probabilmente in campo per la guida di Confindustria. La notizia, che circola da qualche settimana, è stata confermata dai presidenti di Confindustria Piemonte, Fabio Ravanelli e dell’Unione industriale di Torino, Dario Gallina. «E’ una candidatura probabile ma sarà eventualmente ufficializzata solo a fine gennaio. Mattioli guida una bella azienda con 80 milioni di fatturato e 230 dipendenti. Ha una forte esperienza, è una donna, è volitiva, potrebbe bene interpretare i cambiamenti che Confindustria dovrà affrontare. Sarebbe la prima donna dopo Marcegaglia, la seconda piemontese dopo Pininfarina», ha commentato Ravanelli. Mattioli, che oggi è vicepresidente di Confindustria per l’internazionalizzazione, è nata a Napoli ma torinese d’adozione. E’ amministratore delegato della Mattioli Gioielli e ha guidato l’Unione Industriale di Torino.