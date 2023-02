Confindustria: Il cambiamento e le nuove traiettorie di sviluppo sostenibile. Assemblea a Matera

“La sfida del cambiamento e le nuove traiettorie di sviluppo sostenibile”: è il titolo dell’incontro che si terrà a Matera, il prossimo 3 marzo, alle ore 15,30 presso il polo conferenze dell’Unahotels Mh Matera. L’iniziativa, realizzata in occasione dell’Assemblea Pubblica di Confindustria Basilicata, “mira a promuovere – si legge in una nota – un confronto di elevato profilo e di ampio respiro sui principali temi economici che impattano le imprese e lo sviluppo del territorio, in un contesto nazionale che si contraddistingue per sfide complesse ma anche per notevoli opportunità. L’intento è far emergere il contributo in termini di analisi e prospettive che può offrire la Basilicata, regione che per tanti versi può considerarsi emblematica rispetto ai principali driver di sviluppo”.

Dopo i saluti del sindaco della Città di Matera, Domenico Bennardi, il confronto prenderà le mosse dalla relazione introduttiva del Presidente di Confindustria Basilicata, Francesco Somma e si avvarrà dei contributi del Presidente del Coni, Giovanni Malagò e dei massimi esponenti di Governo locali e nazionali: il Presidente della Regione Vito Bardi, il Ministro per gli Affari Europei, il Sud, le Politiche di Coesione e il PNRR, Raffaele Fitto; il Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, Gilberto Pichetto Fratin e il Ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso. Le conclusioni saranno affidate al Presidente di Confindustria, Carlo Bonomi.Modererà i lavori il Direttore del Sole 24 Ore, Fabio Tamburini.

Il programma