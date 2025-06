Confindustria: L’ennesima guerra infiamma i prezzi dell’energia. Dazi, giù fiducia ed export

“L’ennesima guerra rincara l’energia, peggiorando le attese”: su congiuntura economica e previsioni incide “un altro shock. Lo scenario, già complesso, è aggravato dall’aumento del prezzo del petrolio a causa del conflitto Israele-Iran”, avverte il Centro studi di Confindustria con l’analisi Congiuntura Flash di giugno. “L’industria italiana ha tenuto all’inizio del secondo trimestre e gli indicatori sono migliorati per i servizi. Ma – rilevano gli economisti di viale dell’Astronomia – i dazi sull’export e l’incertezza stanno deteriorando la fiducia, brutto segnale per i consumi e gli investimenti. Positivo, invece, è il proseguire del taglio dei tassi nell’Eurozona”.

Crollo delle vendite extra-Ue, in aprile export giù del 2,8%

In aprile l’export italiano si e’ ridotto del 2,8 per cento a prezzi costanti, a causa del crollo delle vendite verso i paesi extra-Ue, mentre sono aumentate quelle verso i mercati Ue. Lo rileva Centro studi di Confindustria con l’analisi “congiuntura flash” di giugno. Pesa il front-loading verso gli Usa avvenuto in marzo, per alcuni specifici prodotti: al netto di questo effetto, si stima una flessione meno ampia in aprile (-0,6 per cento). Nell’insieme dei primi quattro mesi del 2025, comunque, l’export italiano resta in crescita (+3,2 per cento rispetto ai quattro mesi precedenti). Per quanto riguarda l’Eurozona, si sottolinea un trend in rallentamento. Nell’Area-euro l’incertezza resta elevata e la fiducia ancora stagnante a maggio, su valori bassi. Ad aprile l’industria ha registrato un forte calo di produzione (-2,4 per cento), che ha coinvolto tutti i nostri principali competitor (Germania -1,9 per cento, Francia -1,4 per cento, Spagna -0,9 per cento); la variazione acquisita nel secondo trimestre, percio’, e’ negativa (-0,4 per cento per l’Area). E a maggio i Pmi manifatturieri sono tutti recessivi, ad eccezione della Spagna che e’ appena sopra la soglia neutrale.