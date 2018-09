Confindustria, “Life 2018”: a Capri gli Stati Generali del Facility Management

Al via il 13 settembre la terza edizione del Labour Intensive Facility Event – Life 2018 – nella prestigiosa location di Capri. Due giornate promosse da ANIP-Confindustria volte a ridisegnare il futuro del Facility Management in Italia. L’appuntamento rappresenta una road map capace di tracciare una moderna e qualificata industria dei servizi integrati per la gestione e la valorizzazione dei patrimoni immobiliari e urbani pubblici, a cui appartengono migliaia di PMI e diversi grandi operatori, ma anche le Istituzioni. È un settore in forte espansione, con un impatto significativo in termini di lavoro: 2,5 milioni di occupati potenziali del comparto e di 135 miliardi di euro è il mercato potenziale complessivo stimato per il comparto.

“Life 2018 vuole essere una vera e propria ‘call to action’ destinata agli attori del settore ed alle istituzioni con cui vogliamo aprire un dialogo profondo, rivolto ad obiettivi precisi: una nuova legge sui Servizi che definisca meglio l’ambito di intervento delle aziende del settore; definizione del codice appalti; incentivazione alla fair competition; apertura alle nuove tecnologie e innalzamento professionale degli addetti; sostenibilità ambientale come fattore qualificante negli appalti; espansione del mercato”, spiega il presidente di Anip-Confindustria Lorenzo Mattioli.

Prosegue Mattioli: “Il tema del Lavoro sarà quello da cui ripartire, con una riflessione approfondita sulle caratteristiche di un comparto che conta circa 2,5 milioni di addetti, in particolare giovani donne (una porzione tra il 20 e il 40% dei nostri lavoratori non supera i 25 anni) con contratto part time. E su come eventuali riforme della legislazione possa apportare o meno dei miglioramenti”.

Grande interesse da parte del mondo politico-istituzionale e dei massimi stakeholder del nostro Paese per il meeting del 13 e 14 settembre che ha lo scopo di approfondire i temi del settore e di fare network soprattutto tra le aziende, gli imprenditori e i protagonisti della filiera. Daranno il loro contributo Lorenzo Mattioli, Presidente di Anip; Giuseppina Castiello, Sottosegretario di Stato con delega al Sud; Claudio Durigon, sottosegretario al Lavoro e Politiche Sociali; Ettore Rosato, vicepresidente Camera Deputati; Paolo Capone, segretario generale dell’Ugl. Inoltre, Gennaro Cuciniello, gen. capo del Corpo di Commissariato, Aeronautica Militare. presenti anche Isabel Yglesias, direttore Feni, European Federation of Cleaning Industries; Gabriele Fava, membro Consiglio presidenza della Corte dei Conti. A moderare i lavori sarà il giornalista Mediaset, Claudio Brachino. Non mancheranno parentesi conviviali per apprezzare la location caprese e consentire momenti di matching riservati alle aziende.