Confindustria, l’imprenditore Mike Taurasi confermato presidente di Obr Campania

Mike Taurasi è stato confermato alla presidenza di Obr Campania – Organismo bilaterale per la formazione in Campania che riunisce Confindustria e sindacati ed opera come articolazione territoriale di Fondimpresa.

L’Assemblea ha rinnovato le fiducia al trentanovenne imprenditore avellinese, espressione di Confindustria Campania, per il triennio 2021-2024 apprezzando il lavoro svolto nel triennio appena concluso.

Come previsto dallo statuto bilaterale di Obr Campania su indicazione congiunta dei segretari generali regionali di Cgil, Cisl e Uil Campania, l’Assemblea ha nominato Carmen Costagliola (Cisl) nel ruolo di vicepresidente.

La sfida del prossimo futuro di Obr Campania è di coniugare il percorso di miglioramento continuo delle performance che attengono al proprio ruolo di Articolazione Territoriale di Fondimpresa con il supporto progettuale e tecnico alle parti sociali che lo compongono nel dialogo con la Regione Campania, in modo da ampliare lo spazio e le prassi aziendali di formazione efficace e di qualità come catalizzatori di competitività, sostenibilità e innovazione per lo sviluppo delle persone, del tessuto produttivo e del territorio campano.