Confindustria, Manzana (Trento): “Convergere su candidatura unitaria per il Nord-Est”

Trento, 13 feb. (Labitalia) – “Siamo in attesa dell’appuntamento con i tre candidati, che incontrerò il 18 febbraio con i colleghi di Confindustria Veneto, Enrico Carraro, e di Confindustria Friuli Venezia Giulia, Giuseppe Bono, insieme ai presidenti e ai consigli di presidenza delle Confindustrie di tutto il Triveneto. Alla luce di quanto emergerà in quella occasione, andremo alla consultazione dei saggi, entro la fine del mese”. Lo dice all’Adnkronos/Labitalia il presidente di Confindustria Trento, Fausto Manzana.

“Obiettivo ambizioso di questo incontro – sottolinea – è di poter convergere su una candidatura unitaria per il Nord-Est. Quel che ci preme, però, in primo luogo, è conoscere e discutere le posizioni dei candidati alla presidenza di Confindustria, e in generale quelle di tutti i colleghi del nostro sistema”.