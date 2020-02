Confindustria, Mazzuca (Calabria): “Dalle regioni del Sud un’unica voce”

Reggio Calabria, 13 feb. (Labitalia) – ”La nuova presidenza e la nuova giunta di Confindustria devono continuare nelle azioni per la crescita e lo sviluppo del Paese che sta soffrendo ancora, come dimostrano gli ultimi dati sulla produzione industriale. E’ fondamentale che, all’interno del nostro sistema, ci sia una grande coesione e una grande unità, che faccia diventare il Sud la grande opportunità di crescita di tutto il Paese”. Così Natale Mazzuca, presidente di Confindustria Calabria e coordinatore delle regioni del Mezzogiorno all’interno del comitato delle regioni di Confindustria, parla con Adnkronos/Labitalia del prossimo rinnovo dei vertici di Viale dell’Astronomia.

“Come abbiamo suggerito per la Calabria, così credo valga per il Paese in generale: bisogna, da un lato, affrontare le emergenze, come il lavoro dei giovani; dall’altro, bisogna avere un piano di medio-lungo termine per affrontare quei nodi che, in particolare al Sud, ostacolano le imprese e lo sviluppo, come ad esempio le infrastrutture”, aggiunge Mazzuca che poi parla anche dell’importanza di “puntare su ricerca e innovazione”.

Occorre “sostenere il sistema delle imprese – dice – e occorre essere attenti alla domanda di cambiamento che viene dal Mezzogiorno, che, in un silenzio assordante, il Paese sta allontanando”. Importante anche che “le regioni del Sud si presenteranno compatte con le loro proposte a questo appuntamento”, spiega il presidente della Calabria. “Siamo 8 regioni con 22 milioni di persone, e avremo un’unica voce non per chiedere poltrone ma per tenere unito il Paese”, conclude Mazzuca.