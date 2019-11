Confindustria Napoli, focus sull’e-commerce: parlano gli addetti ai lavori

“E-Commerce: il futuro è oggi! Sfide e opportunità”. E’ questo il tema dell’incontro in programma martedì 19 novembre all’Unione Industriali (piazza dei martiri 58, Napoli), con inizio alle ore 14.30. Nella sua 20esima Edizione, l’Osservatorio eCommerce b2c della School of Management del Politecnico di Milano registra, nell’ultimo anno, una crescita del 21% dello shopping online. Questo trend positivo è trainato dal Made in Italy e, in particolare, dalle vendite online dei comparti della Moda, Arredamento & Home Living e del Food & Grocery.

In un mondo sempre più globale, la competitività delle imprese dipende, infatti, in misura crescente, dalla capacità di adattarsi alla rivoluzione digitale in corso. In questo nuovo contesto, le imprese sono chiamate a riprogettare i loro processi produttivi e le relazioni nell’ambito delle proprie filiere, utilizzando canali distributivi e di comunicazione fisici e digitali. La distribuzione, difatti, diviene sempre più importante e per le imprese diventa necessario adottare strategie integrate che utilizzino l’omnicanalità e nuovi metodi di comunicazione. L’evento, organizzato da Unione Industriali Napoli, prevede, dopo i saluti del Presidente di Unione Industriali Napoli Vito Grassi e del Presidente della Sezione Moda e Design di Unione Industriali NapoliCarlo Casillo, un intervento introduttivo del Responsabile Area Economia delle Imprese di Srm Centro Studi e Ricerche sul Mezzogiorno, Salvio Capasso, che farà una overview dei dati delle vendite online in Italia e nel Mezzogiorno, con un focus sulla filiera della moda e dell’agroalimentare.

Seguiranno gli interventi di: Fabio De Felice, Founder Protom Group; Cristian Racioppi, Fashion & Retail Industry Lead Facebook Italia; Riccardo Monti, Presidente Triboo; Anastasia Sfregola, Sales Director Italy, Kooomo.com; Luca Mastroianni, Country Manager Italy Prestashop.

La presentazione di Case History da parte del Global Marketing Director del Pastificio Lucio Garofalo, Emidio Mansi, e dell’E-Commerce Manager di C.P. Company, Andrea Cilli, precederà una serie di incontri b2b con i relatori.Modererà e concluderà i lavori Luigi Cantone, professore di Marketing e Strategie d’Impresa Università Federico II di Napoli.