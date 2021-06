Confindustria Napoli-Ice, al via i seminari online sull’export digitale

Prende il via oggi 16 giugno il ciclo di seminari on-line sul Digital Export Academy Campania, realizzato dall’Agenzia Ice in collaborazione con Unione Industriali Napoli. Otto incontri specialistici, a cadenza settimanale, con l’obiettivo di rafforzare le competenze digitali delle aziende campane, offrendo un approfondimento sulle strategie di web marketing per la ricerca di nuovi e potenziali mercati, sull’e-commerce, social media e sulla gestione della contrattualistica e dei pagamenti on-line; per gestire in modo più strutturato e vincente la presenza sui canali digitali. Oggi le competenze professionali dell’export digitale sono un fattore chiave e la tematica è al centro dell’attività di formazione messa in campo da ICE- Agenzia. Più di 80 le aziende campane che partecipano a questo appuntamento di formazione, di cui oltre il 32% appartiene al settore agroalimentare, il 29% alla moda, il 7,3% ad arredo e costruzioni e il 7,3% alla mobilità (trasporti). Non mancano prodotti innovativi nell’alta tecnologia (6,1%). Un dato molto rilevante è che oltre il 24% delle aziende partecipanti esporta più del 50% del fatturato, il 17% tra il 25% e il 50%.

Risalta il ruolo della filiera farmaceutica. La Campania è la sesta Regione esportatrice di prodotti farmaceutici e la provincia di Napoli è la sesta Provincia esportatrice. Nell’arco degli ultimi 5 anni le esportazioni da Napoli in questo settore sono più che raddoppiate Digitale e e-commerce, fiere virtuali, innovazione e sostenibilità sono al centro dell’azione dell’Ice, e si configurano come strumenti che in questo periodo di pandemia fanno sì che l’Italia possa recuperare la brusca frenata dell’export. L’Agenzia ICE, già da alcuni anni ha avviato e sottoscritto accordi con i principali marketplace tra cui Amazon, Alibaba e Tannico per far accedere le aziende alle principali piattaforme mondiali. Gli accordi attivi sono oggi 28 e altri sono previsti entro il 2021. Digital Export Academy Campania fa parte della fase due del “Piano export sud”, 50 milioni di euro di fondi europei destinati in quattro anni ad attività di formazione e supporto promozionale. L’obiettivo prioritario del Piano Export Sud è quello di trasformare le aziende potenzialmente esportatrici in esportatori abituali e di incrementare la quota di export del Mezzogiorno, che rappresenta ormai da dieci anni il 10% dell’export nazionale, con oltre 43 miliardi di euro nel 2020.