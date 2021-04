Confindustria Napoli-Ice: Strumenti digitali al servizio dell’export, corsi online gratuiti per Pmi e startup

Ice Agenzia, in collaborazione con l’Unione industriali di Napoli, organizza un percorso di formazione gratuito sugli strumenti digitali per l’export, rivolto a micro piccole e medie imprese, startup, cooperative, consorzi e reti di imprese della Campania. L’iniziativa è realizzata nell’ambito del Piano Export Sud II ed è finanziata con risorse del Ponic 2014-2020 Fesr Asse III.Il ciclo di seminari Digital Export Academy, svolto in modalità webinar, intende offrire un approfondimento sulle strategie di web marketing per la ricerca di nuovi e potenziali mercati, l’ecommerce e la gestione della contrattualistica e dei pagamenti online. Il percorso formativo prevede 8 incontri, a cadenza settimanale, con inizio il 16 giugno e conclusione l’8 luglio. Le lezioni si svolgeranno in modalità webinar dalle 9.30 alle 13.00.

Partecipando agli incontri le aziende avranno l’opportunità di: conoscere le potenzialità offerte dal digitale e muoversi sui mercati esteri sfruttando le strategie di marketing digitale; acquisire una migliore conoscenza dei principali strumenti di comunicazione digitale; delineare le linee di sviluppo di una strategia export che si avvalga degli strumenti gratuiti offerti dal web. La partecipazione è riservata a micro, piccole e medie imprese, startup, consorzi, e reti di impresa che: abbiano sede operativa in Campania; non si trovino in situazioni di morosità con Ice Agenzia; siano in regola con le norme vigenti in materia fiscale, assistenziale e previdenziale; dispongano di un sito internet o, in alternativa, siano presenti con una pagina informativa in un social network; siano in grado di garantire una risposta telematica in almeno una lingua straniera alle richieste provenienti da interlocutori esteri; non siano in stato di fallimento, di liquidazione, di amministrazione controllata. Le iscrizioni dovranno essere inviate entro lunedì 31 maggio 2021 ore 12.00.