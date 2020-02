Confindustria Napoli, incontro con sindacati e sindaco: via al monitoraggio degli appalti

L’incontro con il sindaco svoltosi ieri segna un passo in avanti nella direzione di un confronto stabile fra le parti sociali e la Città Metropolitana per favorire il consolidamento e lo sviluppo dei livelli produttivi dell’area, in un momento che resta critico per il sistema industriale, ancora alle prese con crisi emblematiche come la Whirlpool.

Nel corso dell’incontro, richiesto da Cgil Cisl Uil e Unione Industriali Napoli anche a seguito dell’intesa già sottoscritta fra le parti sociali nell’aprile 2018, si sono registrate positive convergenze circa la necessità di affiancare al lavoro istituzionale del Forum Metropolitano un tavolo di confronto tra amministrazione e parti sociali sul Piano strategico territoriale per le questioni attinenti il sistema industriale e le infrastrutture, con uno adeguato livello di monitoraggio sugli appalti, allo scopo di garantire al meglio efficienza, legalità e sicurezza del lavoro.

Il sindaco inoltre, su richiesta delle parti sociali, si è impegnato ad attivare rapidamente un confronto sulla gestione del ciclo dei rifiuti, al trasporto pubblico locale e alla gestione del patrimonio edilizio scolastico.