Confindustria Nautica-Unione Industriali Napoli: patto per lo sviluppo del diportismo all’ombra del Vesuvio

È stato firmato ieri a Roma l’accordo di sistema tra Confindustria Nautica e Unione Industriali Napoli, alla presenza del viceministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Edoardo Rixi. A sottoscrivere l’intesa sono stati il presidente di Confindustria Nautica, Piero Formenti, e il presidente di Unione Industriali Napoli, Costanzo Jannotti Pecci, accompagnati dal vicepresidente di Confindustria Nautica Marco Monsurrò. L’intesa sancisce una collaborazione strutturata tra le due associazioni, volta a valorizzare le reciproche eccellenze nel rispetto dei rispettivi ambiti di rappresentanza e competenza. In base all’accordo, Confindustria Nautica è riconosciuta l’unica rappresentanza a livello nazionale per le politiche e le attività inerenti il comparto della nautica da diporto e la sua filiera, incluse la portualità turistica, le professioni, gli appuntamenti fieristici. Allo stesso tempo, Unione Industriali Napoli sarà il riferimento esclusivo per la rappresentanza delle istanze del comparto nautico dell’Area Metropolitana di Napoli, valorizzando le specificità e le eccellenze locali in un quadro di sistema. Napoli è un polo d’eccellenza territoriale e l’intera provincia si conferma come uno dei distretti nautici più rilevanti del Paese, punto di riferimento per la cantieristica, il charter e la portualità turistica. “Confindustria Nautica dal 1967 ha la rappresentanza istituzionale di tutta la filiera della nautica da diporto italiana – articolata in 9 distinte assemblee – e oggi conta 720 imprese su tutto il territorio nazionale”, ha detto Piero Formenti, Presidente di Confindustria Nautica. “Attraverso le sedi di Genova, Roma e la rappresentanza a Bruxelles, operiamo quotidianamente nella rappresentanza istituzionale e per lo sviluppo della nautica da diporto a livello nazionale e internazionale, nella formazione e nella raccolta e analisi dei dati di mercato. L’ accordo con Unione Industriali Napoli rafforza ulteriormente l’azione nazionale e unitaria dell’Associazione, valorizzando le sinergie con una realtà territoriale di eccellenza, in cui la nautica rappresenta un motore di sviluppo e occupazione”. Costanzo Jannotti Pecci, presidente Unione Industriali Napoli, ha proseguito: “Con l’accordo di sistema continua la strategia associativa finalizzata a creare sinergie per ottimizzare i risultati del nostro impegno a favore delle imprese. In particolare, grazie al raccordo con Confindustria Nautica, potremo contare sull’apporto di una grande Associazione di settore per lo sviluppo di uno dei comparti di punta per la crescita del nostro territorio nel prossimo futuro”. L’intesa prevede un’azione sinergica su più fronti nel rispetto delle specifiche competenze: dal sostegno alla competitività delle imprese, alla promozione congiunta in occasione di eventi strategici, fino allo sviluppo di percorsi formativi e attività di studio per orientare le politiche pubbliche a favore del comparto.