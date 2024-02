Confindustria, nuova lettera ad associati: dibattito resti interno

Roma, 22 feb. (askanews) – Nuovo appello al silenzio per i candidati alla presidenza di Confindustria e per gli imprenditori associati. “Richiamo l’esigenza, già evidenziata sabato scorso dalla lettera della Commissione di designazione, di evitare rifrazioni mediatiche e di mantenere il dibattito all’interno del perimetro associativo, in puntuale aderenza a quanto previsto dalla normativa confederale”. L’invito, questa volta, arriva dalla direzione del sistema associativo di Confindustria. Secondo quanto apprende Askanews, all’indomani del Consiglio generale di ieri che ha registrato qualche tensione nel dibattito interno, è stata inviata una lettera agli associati in vista dei numerosi incontri che le associazioni del sistema hanno organizzato con i candidati alla presidenza confederale, Edoardo Garrone, Antonio Gozzi, Emanuele Orsini e Alberto Marenghi.

Già sabato scorso i saggi della Commissione di Designazione, Mariella Enoc, Andrea Moltrasio e Ilaria Vescovi, avevano invitato gli imprenditori a “mantenere e qualificare l’indipendenza del confronto elettorale interno rispetto ad eventuali appoggi e supporti espressi da soggetti estranei al sistema associativo”. Un appello anche – da parte dei tre – “alla riservatezza sui contenuti delle audizioni e degli orientamenti espressi”.

Mlp