Confindustria, Orsini: Bene il taglio del cuneo fiscale. Dialoghiamo sull’Ires premiale

Sulla manovra “stiamo dialogando, abbiamo incontrato il ministro Giorgetti e abbiamo portato le nostre istanze. Abbiamo chiesto sempre che sia reso strutturale il taglio del cuneo fiscale, vuol dire dare capacità di spesa alle aziende, abbiamo visto che c’è e su questo siamo soddisfatti e contenti che si vada su questa via”. Lo ha dichiarato il presidente di Confindustria, Emanuele Orsini nel corso del suo intervento all’assemblea di Assolombarda. “Una soluzione che abbiamo proposto, su cui stiamo dialogando, è un’Ires premiale per chi mantiene il 70% degli utili nell’azienda usandone una parte, pari al 30%, per gli investimenti in tecnologia, produttività, welfare e formazione”, ha proseguito. “Questo ci darebbe la possibilità di recuperare una parte di ciò che abbiamo perso con l’Ace”, ha concluso.