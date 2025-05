Confindustria, Orsini: “L’Europa cambi passo”

Roma, 25 mag. (askanews) – “E’ ovvio che, vediamo anche gli accadimenti di due giorni fa, con l’annuncio di Trump di dazi al 50%, che oggi l’Europa, e io sono europeista convinto, deve cambiare passo. Noi abbiamo bisogno che l’Europa riesca a cambiare passo, che sia molto più rapida nelle decisioni”. Lo ha affermato il presidente di Confindustria, Emanuele Orsini, intervistato nell’ultima giornata del festival dell’economia di Trento, organizzato dal gruppo Sole24ore.

“Credo che (l’Europa) abbia preso atto di alcuni errori fatti, di non aver messo più al centro l’industria”, ha proseguito. E “le industrie italiana e europee sono le migliori al mondo, perché hanno investito miliardi di euro per cambiare, per essere vicino all’ambiente e perché su tre imprenditori due dicono di essere vicini all’ambiente. Quello che è stato fatto lo dimostra: le nostre emissioni sono equivalenti al 6,7% in confronto a un 15% di Pil mondiale. E’ ovvio però che tutto quello che è stato costruito in termini di regolamentazione, quello che oggi abbiamo come eredità della precedente Commissione ci mette di fronte a una grande difficoltà competitiva”, ha avvertito.

“Ci sono documenti, come omnibus, dove si prende atto che alcuni errori sono stati fatti. Ma è come andare dal dottore e non avere la cura. A noi serve la cura – ha proseguito Orsini -e velocissimamente. Oggi le risposte sono lente e noi abbiamo bisogno di risposte veloci. E purtroppo oggi l’Europa nel costruire le risposte per l’industria non è così veloco. Abbiamo settori come la siderurgia, come il vetro, come la carta che sono penalizzate da norme, a confronto con altri paesi”. (fonte immagine: Festival economia Trento).