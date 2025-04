Confindustria, Orsini: Niente panico sui dazi, dialogare con gli Usa. Subito il nucleare e alt ai burocrati Ue

“Come ha detto ieri il ministro Giorgetti, non facciamoci prendere dal panico. Vedendo Wall Street o Piazza Affari che bruciano soldi io dico: attenzione che qualcuno sta facendo grandi interessi, quindi fermiamoci perché stiamo bruciando soldi di capitalizzazione di imprese che vivono di economia reale, alcune che non producono negli Usa”: così il presidente di Confindustria, Emanuele Orsini, rispondendo a una domanda sui dazi, ospite del congresso della Lega in corso a Firenze. “Abbiamo la necessità di dialogare con gli Stati Uniti – ha aggiunto Orsini – ed è l’Europa tutta insieme che deve negoziare”. Il negoziato per Orsini si può fare su tanti fronti: “Si può fare sul Big Tech, e si può fare sull’acquisto del gas. Ma noi dobbiamo dialogare con tutti – ha aggiunto – perché i nostri prodotti li vendiamo a tutti”.

“Certo che dico sì al nucleare, ma va fatto subito, ci vuole coraggio”, ha detto ancora il presidente di Confindustria.”E qui – ha aggiunto – non può esserci un problema politico, è un problema di salvaguardia dell’Italia. Non si può pensare che ci sia qualcuno contro perché oggi è l’unica via per salvare l’industria italiana e per mettere al centro i lavoratori perché questo è: noi e i lavoratori siamo la stessa cosa e l’energia è il problema”. “Io sono un europeista convinto – ha continuato Orsini -. Oggi chi fa impresa dal proprio listino prezzi non toglie il primo prodotto che fa per ideologia, penso all’automobile. Dobbiamo fermare la burocrazia europea, noi facciamo la norma per la norma: abbiamo costruito 13 mila norme in cinque anni”.