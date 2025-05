Confindustria, Orsini: Serve un piano industriale per il nostro Paese

“Serve un piano industriale per il nostro Paese lo abbiamo chiesto al governo. Dobbiamo diventare più competitivi e trasformarci per i settori che sono maturi. Abbiamo un pezzo di digitale su cui crescere e l’energia è un tema di competitività fondamentale anche all’interno dell’Europa. Abbiamo una spesa maggiore del 38% verso la Germania, del 78% verso la Francia con un costo di 158 euro a megawattora”. Lo ha ribadito il presidente di Confindustria, Emanuele Orsini, della trasmissione In Mezz’Ora su Rai3.