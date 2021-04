Confindustria, programmazione dei Fondi Ue 2021-2027: focus sulle nuove opportunità per le imprese

“Fondi strutturali europei. Quali opportunità per le Pmi”: questo il titolo dell’appuntamento in streaming promosso da Piccola Industria Confindustria, delegazione di Confindustria presso la UE, dell’Area Coesione Territoriale e Infrastrutture di Confindustria, in programma per venerdì 9 aprile alle 10.

“La pandemia dovuta al Covid-19 – si legge sul sito di Confindustria – ha colpito duramente il sistema produttivo italiano composto in prevalenza da PMI ed ha evidenziando con chiarezza l’esigenza di intervenire per rendere l’economia europea capace di gestire e superare gli shock futuri, minimizzando i danni per le attività produttive e per le collettività.

Questo è possibile potenziando la resilienza delle PMI puntando sul loro rafforzamento e sviluppo qualitativo. Innovazione e sostenibilità, solidità patrimoniale, managerializzazione, competenze adeguate sono alcuni degli elementi strategici funzionali a rendere le imprese resilienti e maggiormente competitive.

In tale contesto gli strumenti relativi alla nuova politica di coesione e le risorse che verranno messe a disposizione rappresentano un’opportunità decisiva e strategica che occorre cogliere pienamente.

Il UEbinar, organizzato con il supporto dell’Area Coesione Territoriale e Infrastrutture di Confindustria nell’ambito degli incontri “L’Europa per le PMI: programmi di finanziamento, strumenti, opportunità” realizzati da Piccola Industria Confindustria e dalla Delegazione di Confindustria presso la UE, ha l’obiettivo di fornire elementi utili sulle soluzioni e sulle risorse previste dai Fondi europei e nazionali nell’ambito della nuova programmazione UE 2021-2027 rivolti a rendere le PMI più forti, competitive e resilienti”.

PROGRAMMA:

10.00 Saluti di benvenuto e introduzione ai lavori

Vito Grassi

Presidente del Consiglio delle Rappresentanze Regionali e per le Politiche di Coesione Territoriale Confindustria

10.15 Le proposte di Piccola Industria per l’Europa

Diego Mingarelli

Vice Presidente Piccola Industria Confindustria per l’Europa

10.30 I fondi strutturali e di investimento europei per sostenere lo sviluppo economico e territoriale dell’UE. Le opportunità per le PMI

LE PROPOSTE DEL PARLAMENTO EUROPEO SUL FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE E IL FONDO DI COESIONE

Andrea Cozzolino

Membro del Parlamento europeo, relatore Regolamento FESR-FC 2021-2027

SVILUPPO REGIONALE E COESIONE OLTRE IL 2020: IL NUOVO QUADRO DI REGOLE PER I FONDI STRUTTURALI E IL SOSTEGNO ALLE PMI

Pasquale d’Alessandro

DG REGIO, Commissione europea

LA PROGRAMMAZIONE DELL’ITALIA DEGLI INTERVENTI FINANZIATI DAI FONDI SIE: STATO DELL’ARTE E PROSPETTIVE PER IL PERIODO 2021/2027

Massimo Sabatini

Direttore Generale Agenzia per la coesione territoriale

12.15 Q&A

Coordina

Gaia Della Rocca

Delegazione di Confindustria presso l’UE

12.30 Conclusioni

Carlo Robiglio

Presidente Piccola Industria Confindustria

PER ISCRIZIONI:

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=G4cIsKVmd0-92AA3F8OCU77KSyGoQ4NGs9qiueU6NS9UOFk2WlhYWTNGQU1ROEZZR1c4N0pVSUtUMCQlQCN0PWcu