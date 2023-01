Confindustria, rapporto sulle aree interne della Campania, focus Irpinia-Sannio: lunedì 30 la presentazione

Sarà presentato lunedì 30 gennaio alle ore 14,30 presso la Sala Cenzato dell’Unione Industriali di Napoli, in piazza dei Martiri 58 a Napoli, il “Rapporto Aree Interne della Campania – Focus Irpinia Sannio” promosso e realizzato da Piccola Industria Confindustria Campania in collaborazione con il Dipartimento di Diritto, Economia, Management e Metodi Quantitativi (Demm) dell’Università degli Studi del Sannio. Interverranno Pasquale Lampugnale, vicepresidente nazionale e presidente regionale Campania di Piccola Industria Confindustria; Luigi Traettino, presidente di Confindustria Campania; Gerardo Canfora, Rettore Università degli studi del Sannio; Giuseppe Marotta, ordinario di Economia ed Estimo Rurale presso il Dipartimento di Diritto Economia Management e Metodi Quantitativi (Demm) Università degli Studi del Sannio; Michele Cammarano, Presidente Commissione Speciale “Aree Interne” del Consiglio Regionale della Campania; Alessandro Fontana, Centro Studi Confindustria; Felice Casucci, assessore al Turismo e alla Semplificazione amministrativa della Regione Campania e Antonio Marchiello, assessore alle Attività Produttive, Lavoro, Demanio e Patrimonio della Regione Campania. Il volume di ricerca analizza il quadro economico, sociale ed infrastrutturale delle aree interne della Campania con l’obiettivo di delineare le possibili politiche di sviluppo territoriale, colmare i gap che caratterizzano tali territori e generare attrattività sociale e imprenditoriale. L’incontro punta a sviluppare più in generale una riflessione sull’importanza della valorizzazione delle Aree Interne e della strategicità che le stesse hanno per la Campania e per l’intero Paese. L’evento si svolgerà in presenza ed online.