Confindustria, Regina: Su Energy Release partire entro dicembre

“È una buona notizia l’ammissione alla registrazione da parte della Corte dei Conti del decreto ministeriale sull’Energy Release”, Lo afferma in una nota Aurelio Regina, delegato del Presidente di Confindustria per l’energia. “Ora è fondamentale pubblicare subito le regole operative e i contratti, per consentire l’avvio dello strumento entro dicembre e contenere i costi dell’energia, ancora superiori del 40% rispetto alla media europea”. Secondo Regina, dall’attuazione della misura “dipende la sopravvivenza di molte imprese di filiere strategiche, dalla componentistica automotive alla chimica, dall’alimentare al tessile, fino all’economia circolare”. Il delegato di Confindustria sottolinea infine la necessità di utilizzare rapidamente anche il fondo Tesi da 600 milioni di euro per la compensazione dei costi indiretti Ets entro il 2025, “a sostegno dei settori industriali più esposti al rischio di delocalizzazione, come già fatto dagli altri Paesi europei”.