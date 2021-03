Confindustria Salerno, “Bando Internazionalizzazione Voucher Tem Digitali 2021”: c’è il webinar di presentazione

Il prossimo mercoledì 10 marzo, alle ore 15.30, si terrà il webinar “Bando Internazionalizzazione Voucher Tem Digitali 2021”, organizzato da Confindustria Salerno, in collaborazione con la Direzione Generale per la Promozione del Sistema Paese del Maeci e Invitalia.

Il Ministero degli Affari Esteri ha rinnovato l’erogazione del voucher per l’internazionalizzazione e lo scorso 18 febbraio 2021 è stato emesso il decreto direttoriale recante l’apertura dei termini del bando per i voucher Tem, rivolto alle micro e piccole imprese (mPI) che vogliono espandersi o consolidarsi sui mercati esteri.

La dotazione finanziaria disponibile per la concessione delle agevolazioni è pari a 50 milioni di euro.

Possono richiedere il contributo le mPI manifatturiere (codice Ateco C) con sede legale in Italia, che occupano fino a un massimo di 50 addetti, anche costituite in forma di rete.

Il voucher finanzia le spese sostenute per usufruire di consulenze da parte di Temporary Export Manager (TEM) con competenze digitali inseriti temporaneamente in azienda e iscritti nell’apposito elenco del Ministero degli Esteri, e da parte delle società di TEM con competenze digitali, abilitati a erogare i servizi oggetto dell’agevolazione e iscritti nell’apposito elenco.

La consulenza dei Temporary Export Manager/Società di Tem deve essere finalizzata a supportare i processi di internazionalizzazione attraverso analisi e ricerche sui mercati esteri, individuazione e acquisizione di nuovi clienti, assistenza nella contrattualistica per l’internazionalizzazione, incremento della presenza nelle piattaforme di e-commerce, integrazione dei canali di marketing online, gestione evoluta dei flussi logistici.

Il contributo è concesso in regime “de minimis”.

La richiesta di agevolazione avviene in due fasi: a partire dal 9 marzo al 22 marzo 2021 dalle ore 10.00 alle ore 17.00, le aziende potranno caricare in piattaforma la richiesta di agevolazione. Il sistema attribuirà loro un identificativo di domanda e un codice di predisposizione della domanda; a partire dal 25 marzo al 15 aprile 2021, dalle ore 10.00 alle ore 17.00, la domanda può essere caricata in piattaforma indicando l’identificativo e il codice di predisposizione ricevuto nella fase precedente.

L’orario di arrivo, prodotto su apposita ricevuta, determinerà l’ordine cronologico di ammissione ai contributi.

Assindustria Salerno Service Srl, società di servizi della nostra Territoriale, si iscriverà all’apposito elenco del Maeci in qualità di Società di Tem, in virtù della precedente esperienza maturata in occasione dei Bandi Tem dal 2017 ad oggi.

Il webinar, pertanto, costituirà l’occasione per un’analisi approfondita della misura e, nel Question Time, la Direzione Generale per la Promozione del Sistema Paese del Maeci e Invitalia risponderanno ai quesiti delle imprese.

Di seguito, il programma dei lavori.

Webinar “BANDO INTERNAZIONALIZZAZIONE VOUCHER TEM DIGITALI 2021”- Mercoledì 10 marzo 2021

15.30 apertura dei lavori

Stefania Rinaldi, Vicepresidente Confindustria Salerno con Delega all’Internazionalizzazione

15.40 Presentazione Bando Voucher TEM 2021

Giovanni Favilli, Coordinatore dei rapporti con il sistema assicurativo-finanziario nazionale di sostegno all’internazionalizzazione, DGSP Maeci

Pietro Bracci, Invitalia, Responsabile dell’unità “Sostegno all’internazionalizzazione”

Question Time

17.00 Chiusura lavori

Al link https://bit.ly/voucher_tem_digitali_2021 sarà possibile registrarsi e seguire i lavori.