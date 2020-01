Confindustria Salerno, contract internazionale: tre giornate di formazione Ice

Ice-Agenzia, nell’ambito della promozione della filiera Contract Italiano – www.contractitaliano.it, organizza un percorso formativo gratuito per Micro, Piccole e Medie Imprese incentrato sull’importanza delle “azioni di rete” e dei “raggruppamenti di imprese per l’export” come strumento per migliorare la partecipazione e la competitività della filiera italiana nelle commesse di contract internazionale.

Tre gli obiettivi principali del corso: cogliere le opportunità di crescita legate al mercato internazionale del contract con particolare riguardo ad alcuni mercati target, fornire informazioni sugli aspetti strategici, tecnici e normativi dei contratti di rete come strumento e modello organizzativo per approcciare al mercato del contract, favorire la formazione di cordate italiane in commesse contract internazionali

L’approccio formativo prevede lezioni frontali in aula di 2,5 giornate, tenute da docenti/esperti della Faculty ICE.

Possono partecipare le MPMI della filiera Contract – arredamento, edilizia, imprese specializzate, studi di progettazione – rappresentate dal titolare, Ad, General Manager, Responsabile BU, che hanno compilato il modulo di partecipazione entro il termine scaduto del 23 gennaio scorso. Non sono ammesse a partecipare invece le società di consulenza e/o i consulenti liberi professionisti.

Gli incontri si svolgeranno nella sede di Confindustria Salerno nei giorni 10/11/12 febbraio 2020.

PROGRAMMA

L’approccio formativo prevede lezioni frontali in aula di 2,5 giornate, tenute da docenti/esperti della Faculty ICE. Ogni sessione sarà arricchita con testimonianze/interviste di operatori del settore contract (general contractors, owners, developers, procurement companies, studi di progettazione e aziende) e degli Uffici ICE di alcuni mercati target di interesse.

1° Giornata 09:00 – 17:00

Contract: Cos’e, quali vantaggi per le PMI e quale modello organizzativo

2° Giornata 09:00 – 17:00

Dalla ricerca delle opportunità all’offerta di gara

3° Giornata 09:00 – 13:00

Il contratto e la sua gestione