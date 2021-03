Confindustria Salerno, “Digital Booklet D-Tem Professionisti”: nuova iniziativa con Ice

“Per essere accanto alle nostre #imprese e sostenerne la competitività, Confindustria Salerno da anni promuove, organizza e collabora alla buona riuscita di iniziative per accompagnare le imprese sui mercati esteri, agendo sia sulla domanda di competenze specialistiche da parte delle aziende, sia sull’offerta di profili professionali che le affianchino”, lo ha detto Stefania Rinaldi, vicepresidente con delega all’internazionalizzazione di Confindustria Salerno, intervenendo al #webinar di presentazione di “Digital Booklet D-Tem Professionisti”, organizzato da Ice Agenzia in collaborazione con la Territoriale salernitana che è stata partner del percorso di alta formazione “D-Tem Academy professionisti”, svoltosi lo scorso anno dal 25 settembre al 5 dicembre.

“In tale scenario, nello scorso autunno, siamo stati coinvolti in qualità di partner territoriali dell’Ice per il progetto #Dtem – ha detto Rinaldi – consapevoli della necessità di garantire al nostro territorio percorsi di alta formazione per qualificare i Temporary Export Manager sul Digitale a supporto dell’internazionalizzazione. Oggi, con altrettanta convinzione, stiamo accreditando la nostra società di Servizi, Assindustria Salerno Service, all’Albo referenziato delle società di Tem in costituzione presso il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, per poter mettere, a disposizione delle imprese che vorranno utilizzare il voucher Tem, quei professionisti capaci di combinare le competenze dell’export con l’uso strategico degli strumenti di digital marketing, favorendo così la trasformazione in direzione digitale del business delle nostre aziende anche nell’export”.