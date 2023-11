Confindustria Salerno, domani il Pmi Day: aziende aperte agli studenti della provincia

Domani, venerdì 17 novembre, alle ore 10, presso la sede di Confindustria Salerno, avrà luogo l’evento Liberiamo il Futuro. Pmi Day 2023 – organizzato nell’ambito della Quattordicesima Giornata Nazionale delle Piccole e Medie Imprese – a conclusione delle dodici visite aziendali svoltesi nei giorni scorsi che hanno coinvolto quasi trecento studenti di scuole della provincia di Salerno.

Il Pmi Day è l’iniziativa promossa da Piccola Industria di Confindustria con l’obiettivo di far conoscere alle nuove generazioni il mondo dell’impresa, quest’anno ispirata al tema della libertà, quale valore fondante di una società aperta e responsabile. Libertà intesa come possibilità per i giovani di scegliere e di costruire il futuro, mantenendo la propria unicità e sviluppare, attraverso lo studio, le competenze.

Il programma