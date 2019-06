Confindustria Salerno, i Giovani promuovono MusicArtFood: a Cava enogastronomia e solidarietà

Venerdì 21 giugno alle ore 20.30 al Complesso monumentale di San Giovanni a Cava de’ Tirreni avrà luogo MusicArtFood, l’iniziativa di beneficenza dei Giovani Imprenditori di Confindustria Salerno, in collaborazione con i Giovani dell’Ance-Aies e con il patrocinio del comune di Cava de’ Tirreni, a favore della Fondazione Comunità Salernitana per sostenere progetti finalizzati all’inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro di persone con disagio e disabilità.

L’evento, oltre allo scopo benefico, vuole essere un’occasione per promuovere e valorizzare le eccellenze locali in ambito enogastronomico. Radunando più chef e produttori vinicoli, la serata permetterà agli ospiti di gustare e assaggiare vini e piatti raccontati e commentati direttamente dagli chef.

I Giovani imprenditori partono dalla volontà dipromuovere l’Agenda Globale per lo sviluppo sostenibile e i relativi 17 Obiettivi di sviluppo sostenibile (Sustainable Development Goals – SDGs nell’acronimo inglese) perseguendo uno degli obiettivi: che prevede di incentivare una crescita economica duratura, inclusiva e sostenibile, un’occupazione piena e produttiva ed un lavoro dignitoso per tutti. Per tale ragione contribuiranno a promuovere progetti finalizzati all’inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro di persone con disagio e disabilità. In particolare grazie al lavoro della Fondazione della Comunità Salernitana – occhio attento ai bisogni e alle necessità del territorio – intendono sostenere iniziative progettuali che vedono il coinvolgimento degli enti di terzo settore (associazioni, cooperative sociali): organizzazioni in grado di abbassare la soglia di accesso al lavoro e di ampliare la domanda specificamente rivolta a persone svantaggiate coniugando attività produttiva e percorsi d’integrazione socio-occupazionale.

“MusicArtfood, giunto alla sua quinta edizione – afferma il presidente del Gruppo Giovani Imprenditori di Confindustria Salerno, Pasquale Sessa – conferma lo spirito benefico destinando i fondi raccolti alla Fondazione Comunità Salernitana al fine di favorire l’inserimento lavorativo, in forma stabile e qualificata, di persone svantaggiate che si declina in una specifica programmazione finalizzata all’acquisto di beni strumentali necessari a favorire l’occupazione di soggetti svantaggiati. Siamo convinti che questa nuova strategia di sviluppo possa sperimentare modelli capaci di valutare gli effetti di nuovi approcci e nuove modalità di attuazione delle politiche attive che favoriscano l’integrazione lavorativa di soggetti svantaggiati. “L’estate che sa di buono – dichiara il sindaco di Cava de Tirreni Vincenzo Servalli – quando un gruppo di persone ha la sensibilità, in un periodo in cui il pensiero è rivolto al divertimento e alle vacanze, di interessarsi alla condizione di quanti invece vivono nella difficoltà, nel disagio e nella disabilità. E ancor di più quando sono i giovani a rendersi attivi nella solidarietà, come il Gruppo dei Giovani Imprenditori di Confindustria Salerno. Li ringrazio veramente di cuore per questa iniziativa e per aver scelto la nostra Città per organizzare il Galà di beneficenza a favore della Fondazione della Comunità Salernitana, altro esempio di filantropia e della promozione della cultura del dono. Un valore di straordinaria rilevanza in una società dove sempre di più cresce il divario tra il benessere e la vera è propria indigenza e povertà”.