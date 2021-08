Confindustria Salerno, il presidente Ferraioli e Gambardella (Giovani Imprenditori) al Festival delle Colline Mediterranee

Si è tenuto nella serata del 4 agosto il quinto appuntamento della II edizione del Festival delle Colline Mediterranee – in svolgimento nello splendido Anfiteatro di Tenuti dei Normanni a Giovi (SA). L’evento dal titolo “Un Museo per Salerno – Idee e progetti”, organizzato in collaborazione con i Rotary Club Salerno Duomo, Salerno 1949, Picentia, Salerno Est e Il Mattino, ha visto, fra gli altri, la partecipazione del Presidente di Confindustria Salerno, Antonio Ferraioli, e del Presidente dei Giovani Imprenditori di Confindustria Salerno, Marco Gambardella, i quali hanno approfondito il tema della cultura d’impresa e del contributo importante che, attraverso essa, le aziende apportano allo sviluppo economico, culturale e sociale del territorio e delle comunità di riferimento.

La rassegna prevede – fino al 25 agosto prossimo – una serie di appuntamenti con autorità, scrittori, giornalisti, rappresentanti dei settori dell’economia, del turismo e della cultura, artisti del mondo della musica, del teatro e del cinema, grazie all’ampio partenariato con enti pubblici e privati, associazioni di categoria ed espressioni dell’imprenditoria salernitana e non solo.

La manifestazione è patrocinata da Confindustria Salerno e sostenuta da un progetto cofinanziato dalla CCIAA di Salerno.