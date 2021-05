Confindustria Salerno, illustrate tutte le opportunità di Invitalia: dal 19 maggio via al nuovo bando

“ON, accendi la tua voglia di impresa”: questo il titolo del webinar di Confindustria Salerno tenutosi questo pomeriggio attraverso la piattaforma Zoom per illustrare le misure di Invitalia rivolte a chi vuole mettersi in proprio e avviare una nuova attività imprenditoriale.

Dopo i saluti di apertura del vice presidente delegato alle Start up, Marco Gambardella, i referenti di Invitalia hanno illustrato i contenuti del bando ON Oltre Nuove Imprese a Tasso Zero, l’incentivo che sostiene le micro e piccole imprese composte in prevalenza o totalmente da giovani tra i 18 e i 35 anni oppure da donne di tutte le età, il cui sportello si apre il 19 maggio.

Rispetto alla precedente versione dello strumento, è stata ampliata la platea delle aziende beneficiarie, introdotto il fondo perduto e innalzato il limite al finanziamento a tasso zero.

Nel corso dell’incontro è stata fatta anche una panoramica su tutte le altre misure gestite da Invitalia e rivolte a favorire la creazione d’impresa.