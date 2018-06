Confindustria Salerno, incentivi per l’assunzione di giovani lavoratori: il workshop dei Gi

Il prossimo 26 giugno, alle ore 9.30 nella sede di Confindustria Salerno avrà luogo il workshop “Dalla Legge di Stabilità 2018 ai Decreti Anpal: incentivi per l’assunzione di giovani lavoratori”, organizzato da Randstad con i Giovani Imprenditori di Confindustria Campania e Confindustria Salerno.

Nel corso del convegno verranno affrontati i temi come l’incentivo strutturale per l’occupazione giovanile stabile, l’incentivo occupazione Neet, l’incentivo occupazione Mezzogiorno, la cumulabilità degli incentivi, l’incentivo per l’assunzione di lavoratori in Cigs, gli incentivi di cui alla Legge Fornero.

All’appuntamento prenderanno parte Alessandro Balzano, area manager di Randstad Italia, Francesco Giuseppe Palumbo, presidente dei Giovani Imprenditori di Confindustria Campania, Pasquale Sessa, presidente dei Giovani Imprenditori di Confindustria Salerno, Luca Citera, legal business consultant di Randstad Italia.