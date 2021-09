Confindustria Salerno, “Orientarsi alla sostenibilità”: mercoledì il focus sulle nuove opportunità di sviluppo

Mercoledì 22 settembre, a partire dalle ore 9.00, si terrà in Confindustria Salerno il convegno dal titolo “Orientarsi alla sostenibilità. Come identificare un percorso ESG di successo per l’impresa?”



Al centro dell’incontro la sostenibilità, uno dei temi più caldi per le imprese, chiamate sempre più a uno sviluppo fondato su criteri ambientali, sociali e di governance non solo per necessità etiche, sociali e ambientali, ma anche per cogliere nuove opportunità di crescita per l’intero sistema economico.

Il convegno sarà il primo di un più articolato piano di azioni che Confindustria Salerno ha messo a punto per accompagnare le sue aziende in questo percorso di transizione.

Cosa significa essere sostenibili? Quali sono gli strumenti di valutazione? Quali le opportunità e le difficoltà nell’avviare e gestire tale percorso? A questi e ad altri quesiti risponderanno gli esperti coinvolti nell’iniziativa per offrire ai partecipanti un utile orientamento sull’argomento, in merito sia agli aspetti normativi e gestionali, sia ai finanziamenti disponibili.

Dopo i saluti del presidente di Confindustria Salerno, Antonio Ferraioli, la vicepresidente delegata a Politica industriale, cultura d’impresa, competitività, sostenibilità e governance di Confindustria Salerno, Velleda Virno, avvierà i lavori.

Le relazioni saranno affidate a Carlo Luison, Sustainable Innovation Leader in BDO Italia S.p.A, Federica Moschini, IPS Industrial Packaging Solution S.r.l., consigliere con delega alla Responsabilità Sociale d’Impresa di Confindustria Alessandria, Angelo Cammarota, direttore Area Imprese Campania di Intesa Sanpaolo e Veronica Bertollini, responsabile Marketing strategico Banca di Credito Popolare, Paola Avogadro, Global Packaging Design director di Ferrero.

Modererà Valentina Sada, responsabile marketing e comunicazione Gruppo Sada.