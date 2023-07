Confindustria Salerno, presentato il Bando Campania Start Up 2023

Ieri, nella sede di Confindustria Salerno, si è svolto il seminario di presentazione del bando regionale Campania Start Up 2023, organizzato in collaborazione con Fondazione Saccone e 012 Factory Salerno. Durante i lavori saranno illustrati in dettaglio i contenuti dell’Avviso regionale. Il bando ha l’obiettivo di sostenere la creazione e il consolidamento delle startup innovative ad alta intensità di conoscenza, per aumentare la competitività del sistema produttivo regionale attraverso lo sviluppo di nuovi prodotti, processi e servizi innovativi, in coerenza con le traiettorie prioritarie della “Strategia regionale di ricerca ed innovazione per la specializzazione intelligente” – Ris 3 Campania.