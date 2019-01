Confindustria Salerno, ricerca e innovazione: lunedì la presentazione dei bandi

E’ in programma lunedì prossimo presso la sede di Confindustria Salerno 14 gennaio, alle ore 10.30 il seminario di presentazione dei bandi a supporto degli investimenti in ricerca e innovazione,

I lavori, organizzati in collaborazione con Confindustria, Ministero dello Sviluppo Economico e Mediocredito Centrale, saranno dedicati all’illustrazione in dettaglio del bando progetti di R&I sui temi di Fabbrica intelligente, Scienze della vita e Agrifood, bando Macchinari Innovativi, incentivi per le start up e degli strumenti di finanza innovativa attualmente disponibili per le imprese.

Il Bando Mise progetti di ricerca e sviluppo aree tecnologiche Fabbrica Intelligente, Agrifood e Scienze della Vita, prevede due procedure di accesso alle agevolazioni: una negoziale, i cui termini sono stati chiusi con decreto direttoriale del 27 novembre scorso e una a sportello, di seguito indicata.

Bando per i progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale d’importo non inferiore a 800 mila e non superiore ai 5 milioni di euro. DOMANDE dal 22 gennaio 2019

Sono ammissibili le imprese di qualsiasi dimensione che esercitano attività industriali, agroindustriali, artigiane, di servizi all’industria, e i centri di ricerca, con sede nelle Regioni meno sviluppate e in transizione. Per i soli progetti congiunti (fino a tre, per la procedura a sportello e fino a cinque per quella negoziale), anche gli Organismi di ricerca e, per i progetti del settore applicativo “Agrifood”, anche le imprese agricole che esercitano le attività di cui all’art. 2135 c.c.

I progetti devono prevedere la realizzazione di attività di ricerca industriale e di sviluppo sperimentale, strettamente connesse tra di loro in relazione all’obiettivo previsto dal progetto, finalizzate alla realizzazione di nuovi prodotti, processi o servizi o al notevole miglioramento di prodotti, processi o servizi esistenti, tramite lo sviluppo delle tecnologie abilitanti fondamentali nell’ambito dei settori applicativi “Fabbrica intelligente” e “Agrifood”, come individuati nell’allegato n. 1, coerenti con la Strategia nazionale di specializzazione intelligente.

Le agevolazioni sono concesse, nella forma del finanziamento agevolato, per una percentuale nominale pari al 20% dei costi e delle spese ammissibili, e nella forma del contributo diretto alla spesa, nella seguente misura:

a) per i costi e le spese relative alle attività di ricerca industriale:

1) 60% per le imprese di piccola dimensione;

2) 50 % per le imprese di media dimensione;

3) 40 % per le imprese di grande dimensione;

4) 47 % per gli Organismi di ricerca

b) per i costi e le spese relative alle attività di sviluppo sperimentale:

1) 35 % per le imprese di piccola dimensione;

2) 25 % per le imprese di media dimensione;

3) 15 % per le imprese di grande dimensione.

4) 22 % per gli Organismi di ricerca

Bando Macchinari Innovativi, per progetti con spese non inferiori a euro 500.000,00 e non superiori a euro 3.000.000,00. COMPILAZIONE domande dal 15 gennaio 2019, INVIO dal 29 gennaio pv

La Misura ha l’obiettivo di sostenere la realizzazione nelle Regioni meno sviluppate (Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia), di programmi di investimento diretti a consentire la transizione del settore manifatturiero verso la cosiddetta “Fabbrica intelligente”. L’agevolazione sostiene gli investimenti innovativi che consentono l’interconnessione tra componenti fisiche e digitali del processo produttivo, innalzando il livello di efficienza e di flessibilità nello svolgimento dell’attività economica, favorendo l’acquisto di macchinari, impianti e attrezzature strettamente funzionali alla realizzazione dei programmi di investimento, nonché programmi informatici e licenze correlati all’utilizzo dei predetti beni materiali. (news all.ta).

Al termine, si svolgeranno incontri one to one durante i quali, le aziende interessate potranno interfacciarsi direttamente con i referenti del Ministero e di Mediocredito Centrale, per approfondimenti e chiarimenti sugli aspetti procedurali di accesso alle agevolazioni. Ai fini organizzativi, chiediamo alle imprese intenzionate a svolgere tali incontri, di inviare una mail di conferma a m.villano@confindustria.sa.it

