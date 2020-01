Confindustria Salerno, settore agroalimentare: giornata di workshop e incontri B2B con buyers esteri

L’Ice – Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese, in collaborazione con Confindustria Salerno organizza, nell’ambito del Piano Export Sud II per la promozione delle imprese meridionali, un incoming di operatori internazionali per il settore agroalimentare.

Si tratta di una giornata di incontri bilaterali b2b prefissati tra aziende coinvolte del settore alimentare e circa 30 buyer internazionali selezionati dagli uffici ICE di: Londra, Tokyo, Stoccolma, Belgrado, Sofia, Lubiana, San Paolo, Parigi Zagabria, Almaty, Bruxelles, Madrid, Pechino, Varsavia, Baku, Shangai.

All’appuntamento gratuito, in programma a Salerno il prossimo 5 febbraio, parteciperanno le aziende dei settori alimentari e vino/liquori che hanno inviato domanda di partecipazione nei limiti temporali del 30 dicembre scorso.