Confindustria Salerno, si presenta il Libro bianco sulle priorità infrastrutturali della Campania

“Infrastrutture e traiettorie strategiche per la competitività della Campania”: è il titolo del convegno che si svolge martedì 30 maggio, alle ore 11, nella sede di Confindustria Salerno. L’iniziativa, organizzata dal Gruppo Risorsa Mare, Trasporti e Logistica di Confindustria Salerno, “ha l’obiettivo – si legge in una nota – di promuovere un puntuale confronto su strategie ed investimenti fondamentali per la competitività del sistema imprenditoriale campano”.

Durante i lavori sarà presentato il “Libro bianco sulle priorità infrastrutturali della Campania”, redatto da Unioncamere Campania, con l’ausilio delle quattro Camere di commercio e il supporto tecnico di Uniontrasporti. Il volume è stato realizzato attraverso un percorso di ascolto e concertazione volto ad individuare le opere infrastrutturali e logistiche indifferibili per lo sviluppo del sistema economico locale. Ne è scaturita una sintesi delle opere necessarie al sistema imprenditoriale regionale da sottoporre agli enti istituzionali, affinché si valutino in fase di programmazione e attuazione degli investimenti infrastrutturali.

Dopo i saluti introduttivi di Tommaso Amendola, presidente del Gruppo Risorsa Mare, Trasporti e Logistica di Confindustria Salerno, ci sarà la presentazione del libro bianco a cura di Antonello Fontanili, direttore di Uniontrasporti e Alessandro Panaro, responsabile Maritime & Energy Srm. Interverranno Giuseppe Romano, commissario Zes Campania e Calabria, per un aggiornamento sulle opere infrastrutturali previste nella zona economica speciale campana e già finanziate con risorse Pnrr, e Luca Cascone, presidente IV Commissione Consiliare Regione.

Concluderà i lavori Agostino Gallozzi, Past President di Confindustria Salerno con delega alle infrastrutture e all’economia del mare.