Confindustria Salerno, studi di fattibilità e trasferimento tecnologico: focus sull’Avviso “Innovazione” della Regione Campania

Il prossimo lunedì 25 giugno, alle ore 15, in Confindustria Salerno, è stato programmato un seminario tecnico di presentazione dell’Avviso “Innovazione” della Regione Campania, che finanzia studi di fattibilità e progetti di trasferimento tecnologico delle imprese. I lavori saranno avviati dal presidente di Confindustria Salerno, Andrea Prete, che introdurrà Valeria Fascione, assessore regionale all’internazionalizzazione-strat up-innovazione, per la presentazione di dettaglio del bando. Lo strumento, di cui alleghiamo una scheda di sintesi, prevede contributi per studi di fattibilità finalizzati all’esplorazione del potenziale commerciale di idee innovative, sviluppate anche con il concorso di ricercatori presso l’impresa (Fase 1 – Dotazione finanziaria 5.000.000,00 €), nonché per progetti di trasferimento tecnologico e di prima industrializzazione (Fase 2 – Dotazione finanziaria 40.000.000,00 € ,con una quota aggiuntiva di 10.000.000,00 € riservata prioritariamente ai progetti Aerospazio).

Sarà dato ampio spazio agli interventi dei partecipanti per specifici quesiti e richieste di approfondimento, che saranno introdotti e animati dal vice presidente delegato agli incentivi, Pasquale Gaito e dall’amministratore unico di Assoservice Srl, Alessandro Sacrestano.