Confindustria Salerno, ecco tutte le iniziative per i Centenario dell’associazione

“Il 16 agosto 1919 nasceva Confindustria Salerno, con la costituzione formale del ‘Fascio industriale della provincia di Salerno’. I valori fondamentali espressi negli anni dall’Associazione degli Industriali della provincia di Salerno – lo spirito imprenditoriale, la cultura del lavoro, la capacità di fare – hanno contribuito nel tempo al cambiamento e allo sviluppo del territorio cui appartiene. Il Centenario di Confindustria Salerno, pertanto, non è e sarà solo celebrato come una felice ricorrenza, ma interpretato come l’occasione per comunicare i valori delle imprese, unendo insieme memoria, proposte, talenti territoriali e identità collettiva”: Con queste parole Confindustria Salerno ha presentato oggi le iniziative in calendario per celebrare il suo Centenario.

“L’ambizione dell’Associazione – si legge in una nota – impegnata in un ampio programma di iniziative è di portare nel futuro la forza del passato. Al netto delle iniziative esplicitate di seguito, stiamo lavorando all’organizzazione di un focus sul lavoro insieme con i sindacati perché il lavoro deve tornare ad essere la priorità delle politiche economiche e, con esso, devono essere rimessi al centro i giovani e le imprese”.

ECCO LE INIZIATIVE IN PROGRAMMA

Logo del Centenario e immagine coordinata

Il logo del Centenario e l’immagine coordinata di Confindustria Salerno, declinata su diversi supporti caratterizzanti la comunicazione esterna dell’Associazione per tutto il 2019, sono stati ideati e realizzati da FG Industria Grafica.

Pubblicazioni

È in corso di pubblicazione un catalogo fotografico dedicato alle imprese storiche della provincia di Salerno, per raccontare attraverso testi e immagini esclusive lo sviluppo di un intero territorio. L’iniziativa editoriale sarà realizzata grazie ad Areablu Edizioni in collaborazione con il Dipartimento di Scienze Economiche e Statistiche dell’Università degli Studi di Salerno. La pubblicazione rappresenterà per Confindustria Salerno uno strumento per diffondere la conoscenza della storia economica della provincia e promuovere l’immagine di un’industria operosa e attiva.

Maglia del Centenario

Il 16 Maggio 2019 nel corso del workshop “L’azienda scende in campo – le dinamiche sportive applicate alle aziende”, organizzato in collaborazione con AICAS – Associazione Italiana Commercialisti Azienda Sport, è stata presentata la Maglia celebrativa del Centenario di Confindustria Salerno che sarà indossata dalle Società Sportive del territorio in una delle competizioni agonistiche del 2019. L’incontro è stata anche occasione per affrontare i temi del rapporto tra i valori dell’organizzazione aziendale e quelli delle Società sportive e per offrire spunti di miglioramento a tutto il sistema delle aziende sportive.

Innovation Road Lab

Progetto promosso da Federmanager Salerno e Confindustria Salerno, con il supporto di 4.Manager e in partnership con le territoriali Federmanager e Confindustria di Campania, Basilicata, Calabria, Puglia e Sicilia. Quella del 24 maggio scorso è stata la prima di 5 tappe che fino a metà giugno hanno coinvolto rappresentanti istituzionali, imprenditori e manager qualificati per ripensare l’innovazione come unica e chiara strategia vincente in un mercato, come quello attuale, fortemente competitivo.

#PerfectlyMatching

L’iniziativa, tenutasi lo scorso 14 giugno e organizzata in partnership con il DIIn dell’Università degli Studi di Salerno, si è rivelata un costruttivo momento di incontro fra il mondo del dottorato di ricerca universitaria e quello imprenditoriale, in cui assoluti protagonisti sono stati 15 progetti di ricerca ad alto impatto innovativo. L’evento è stato ideato per innescare possibili, buone collaborazioni tra PhD e Industrie per offrire, ai giovani, in un prossimo futuro la possibilità reale di entrare in azienda e, per le aziende, grazie all’assunzione di risorse altamente specializzate, di innovare e divenire più competitive.

Opera “Cento Anni di Confindustria Salerno: il futuro nel segno dell’impresa”

Il Liceo Artistico “Sabatini-Menna” di Salerno ha ideato e prodotto in occasione del Centenario di Confindustria Salerno una serie di quadri su tela, interpretando in maniera creativa i concetti di “impresa”, “Salerno”, “storia”, “futuro”, “identità”. L’opera è stata realizzata da alcune studentesse della classe III B, sezione arti figurative, coordinate dalle professoresse Ida Mainenti ed Enza Maresca. Alle ore 16 di oggi 20 giugno è prevista, presso i locali dell’Associazione degli industriali, l’inaugurazione dell’esposizione. Interverranno il Presidente di Confindustria Salerno Andrea Prete e il Dirigente dell’Istituto Ester Andreola. Per l’occasione saranno consegnate targhe e attestati di merito per la Dirigente, le Docenti e gli studenti che hanno curato il progetto.

Music Art Food 2019

Quest’anno l’evento di beneficenza dei Giovani Imprenditori presieduti da Pasquale Sessa, previsto per domani 21 giugno dalle 20.30 presso il Complesso Monumentale San Giovanni di Cava de’ Tirreni, sarà in favore della Fondazione Comunità Salernitana per progetti finalizzati all’inserimento nel mercato del lavoro di persone con disabilità.

Salerno in Vela

“Salerno in Vela” è il del nome della Veleggiata organizzata in collaborazione con tutti i circoli velici salernitani. La manifestazione velica, coordinata dal Vicepresidente di Confindustria Salerno, Pasquale Gaito, si svolgerà il prossimo 7 luglio nello specchio d’acqua che va dal Marina d’Arechi al Porto Masuccio Salernitano. Il programma dell’iniziativa si articolerà in diversi momenti fra il 6 e 7 luglio 2019:

– Sabato 6 Luglio ore 19:30 presso il Marina d’Arechi Port Village – Presentazione della Manifestazione e aperitivo di benvenuto per armatori e ospiti. A seguire i partecipanti potranno prendere parte alla serata musicale organizzata dal Marina d’Arechi Port Village.

– Domenica 7 Luglio ore 10:30 presso la Lega Navale italiana – Briefing con delucidazioni sul regolamento e colazione con i partecipanti.

– Domenica 7 luglio ore 12:30 – Partenza della veleggiata.

– Domenica 7 luglio ore 19:30 presso il Circolo Canottieri Irno – Premiazioni e a seguire cena-party con estrazione e assegnazione di numerosi premi (www.salernoinvela.it, in allegato la locandina della manifestazione).

Vi racconto la mia musica

Confindustria Salerno, in collaborazione con l’Associazione Tempi Moderni e AIS-Associazione Italiana Sommelier, organizza per il prossimo 18 luglio alle ore 20.30 a Giovi – presso Tenuta dei Normanni – l’evento “Vi racconto la mia Musica”. Sei imprenditori racconteranno passioni, aneddoti e ricordi attraverso una playlist di 3 brani musicali da loro selezionati, intervenendo a una conversazione informale, diretta da Andrea Volpe, ideatore e direttore artistico del Premio Fabula e voce di RTL, intervistati da Carlo Pecoraro, giornalista e critico musicale e da Mario Maysse, esperto di musica. Dopo il talk, il palco sarà tutto per un band speciale – formatasi per l’occasione – che coinvolgerà il pubblico con una scaletta di cover. La serata – realizzata con il contributo di Fontel – prevede inoltre un aperitivo di benvenuto, curato per la selezione dei vini dall’AIS e per la degustazione di prodotti tipici dal GAL – Terra è Vita.

Evento in collaborazione con Giffoni Film Festival sull’innovazione di impresa

Si terrà a luglio in occasione della settimana del Cinema per Ragazzi.

Destinazione Campania

Serie di iniziative da settembre a dicembre 2019 che si svolgeranno presso Spazio Campania a Milano per la promozione dell’interno sistema produttivo territoriale.

Annullo filatelico del Centenario

Realizzato da Poste Italiane in collaborazione con MAF Cartolinea (Novembre 2019).

Premio Best Practices per l’Innovazione di Confindustria Salerno (5-6 dicembre 2019)

Coordinato da Edoardo Gisolfi, Presidente del Gruppo Servizi Innovativi e Tecnologici Confindustria Salerno.

Assemblea Pubblica Confindustria Salerno

