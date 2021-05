Confindustria Salerno, webinar Simest: ecco le nuove misure per l’export e l’internazionalizzazione

“Mercati esteri: la finanza agevola il tuo business. Presentazione degli strumenti a sostengo dell’internazionalizzazione”: questo il titolo del webinar organizzato da Confindustria Salerno in collaborazione con Simest a supporto delle imprese associate.

Nel corso dell’incontro, introdotto e moderato dai vice presidenti con delega all’Internazionalizzazione, Stefania Rinaldi, e al Credito, Pierluigi Pastore, il responsabile Equity Origination Simest Marco Rosati ha illustrato alcune misure per le quali sarà possibile presentare i progetti a partire dal prossimo 3 giugno.

Si tratta di quelle relative a fiere (area espositiva, spese logistiche, promozionali, consulenti), e-commerce (creazione piattaforma, Market Place, web marketing, S.e.o., social network), temporary export manager (Innovation Manager, Digital Manager, marketing e procacciamento, viaggi e formazione), apertura di sedi estere (uffici, show room, negozio, corner, assistenza post vendita), studi di fattibilità (Analisi opportunità economico finanziaria, contrattualistica, doganale e supporto legale), assistenza tecnica (formazione del personale nelle sedi estere, personale interno, esterno, viaggi), patrimonializzazione (Solo per Srl con fatturato export del biennio maggiore del 20%).

Sono state approfondite inoltre le misure di investimenti diretti equity.