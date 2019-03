Confindustria Salerno, Young Factory Design: il 29 la riunione della commissione giudicatrice

Il prossimo venerdì 29 marzo in Confindustria Salerno, si riunirà la commissione giudicatrice per valutare i progetti in concorso al Young Factory Design, il contest che il Gruppo Design Tessile Sistema Casa di Confindustria Salerno promuove da tre anni.

Il Concorso, rivolto a architetti, designer e progettisti senior e junior, prevede l’ideazione di oggetti di design: proposte che valorizzino i materiali di una o più delle aziende partecipanti (Giovanni De M Ceramica Artistica vietrese, Marmi Sacco, MGR comfort seats, Marine Leather, Tekla, Valfex, Manifatture Tesile Prete, A4 Design, Cianciullo Marmi, Opus Mosaici, Fornace De Martino, ICS Future Village, Hebanon F.lli Basile, Ciesse Cucine, Lamberti Design).

Lo scopo del concorso è quello di stimolare la ricerca di soluzioni innovative, creando opportunità di collaborazione tra professionisti e aziende, promuovere la’affernazion del territori campanao qual polo di qualità nel settore del Design.

La giura sarà presieduta da Gino Finizio, Design manager, scrittore e professore di design.