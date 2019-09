Confindustria Benevento, assicurare un futuro all’impresa: incontro promosso da Bper e Arca Fondi Sgr

Come assicurare un futuro all’impresa? Se ne è parlato in Confindustria Benevento nel corso dell’incontro tenutosi questo pomeriggio ed organizzato da Bper e Banca ed Arca Fondi Sgr.

“Abbiamo favorito l’organizzazione di questa iniziativa – spiega Filippo Liverini, presidente di Confindustria Benevento – in quanto riteniamo fondamentale fornire alle imprese gli spunti giusti sui quali fondare le politiche di sviluppo e indirizzare le scelte economico gestionali della propria impresa.

Oggi più che mai la sana gestione patrimoniale va di pari passo con quella economica e se collegata ad una visione strategica rappresenta uno degli asset capace di offrire corrette occasioni di crescita a qualsivoglia tipologia di impresa. Ringraziamo Ber ed Arca Fondi Sgr per aver scelto il nostro territorio per la realizzazione di questo momento di confronto.”

L’iniziativa rientra in un programma di appuntamenti con le imprese, itinerante su tutto il territorio nazionale, volto a favorire momenti di confronto in una logica di crescita comune.

“ Il futuro delle imprese – grandi e piccole – varia a seconda di ciò che fanno e di come lo fanno – spiega Francesco Daveri professore dell’Università Bocconi. Nel mondo dominato dal digitale hanno un futuro le imprese (e le persone) che riescono a darsi un’identità unica e difficile da imitare sui mercati globali. Quindi conta il prodotto e il servizio che si offre ma conta anche la capacità di garantire un’attenzione personalizzata alla clientela senza far esplodere i costi, coniugando efficacemente i canali di vendita digitali con quelli tradizionali.”

“Una corretta e ordinata pianificazione patrimoniale è una condizione sine qua non. Di questo ne è convinto Angelo Taffurelli responsabile ufficio wealth advisory desk Bper Banca.

Si tratta di un esercizio che prevede uno sforzo in termini prospettici per definire la destinazione dei propri valori più cari sulla base di scenari futuri, più o meno graditi e spesso nemmeno immaginati, che possono cambiare nel corso degli anni.

Pianificare non significa necessariamente uscire di scena o perdere le briglie del comando ma piuttosto gettare le basi che consentano la trasmissione del patrimonio alle future generazioni presidiando il più possibile i momenti di discontinuità, straordinari e di trasformazione quali-quantitativa degli asset.

E’ evidente, che tale finalità richiede consulenza globale personalizzata che non può prescindere dall’analisi dei peculiari bisogni, desideri, timori e aspettative di ciascuna realtà.”

“Buona parte del futuro delle imprese – spiega Pierpio Cerfogli vice Direttore generale Cbo Bper Banca – si gioca su alcuni elementi fondamentali tra cui senz’altro rientrano Innovazione, Internazionalizzazione, Big Data e nuove tecnologie. Molte imprese di successo hanno costruito su queste basi le loro performances ed oggi guardano con maggiore fiducia allo sviluppo del proprio business nonostante un mercato incerto.

In contesti di bassa crescita/stagnazione e di sempre maggiore competizione come quello attuale è inoltre fondamentale poter contare su partners capaci di fare la differenza.

La banca, in questa ottica, occorre vada oltre la classica attività di “prestatore di denaro” e si proponga appunto come partner che supporta la progettualità strategica degli imprenditori attraverso un’attività di advisory su temi quali l’internazionalizzazione, l’innovazione, la crescita per linee esterne, lo sviluppo sostenibile, la ricerca, l’apertura al capitale di sviluppo esterno al contesto familiare, l’accesso a fonti alternative di finanziamento ed alla vetrina delle opportunità agevolate nazionali e comunitarie, ecc.. “

“Simone Bini Smaghi – direttore Arca Fondi Sgr – mette in evidenza che Arca è molto attiva su tutto il territorio con le imprese italiane avendo investimenti per oltre € 2,0 miliardi in società italiane, tra cui molte PMI, che sono venute sul mercato dei capitali per finanziare piani di crescita e di sviluppo sui mercati internazionali. I 4 fondi Arca Economia Reale ed il Fondo Pensione Aperto Arca Previdenza investono da anni nelle eccellenze imprenditoriali italiane e pertanto siamo vicini alle Associazioni imprenditoriali presenti sui diversi Territori per illustrare agli Associati l’interesse di Arca nel sostenere progetti di crescita e sviluppo e le enormi potenzialità del mercato dei capitali”.